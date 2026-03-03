İspanya'dan Trump'a Yanıt: Hukuka Saygı Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya'dan Trump'a Yanıt: Hukuka Saygı Çağrısı

03.03.2026 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya, Trump'ın ilişkileri kesme açıklamasına uluslararası hukuka saygı gösterilmesini istedi.

İspanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikili ilişkilerin kesilmesi talimatı verdiğine dair açıklamasına yanıt olarak, "uluslararası hukuka saygı gösterilmesini" istedi.

İspanya hükümet kaynaklarından ulusal basına yapılan açıklamada, "İspanya, ABD de dahil olmak üzere dünya çapında 195 ülke için güvenilir bir ticaret ortağıdır ve uzun süredir karşılıklı yarar sağlayan bir ticaret ilişkisi sürdürüyoruz. ABD yönetimi bunu gözden geçirmek istiyorsa, bunu özel şirketlerin özerkliğine, uluslararası hukuka ve Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki ikili anlaşmalara saygı duyarak yapmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Hükümet kaynakları ayrıca ABD Başkanı Trump'a "İspanya'nın NATO'nun kilit bir üyesi" ve "AB içinde önemli bir ihracat gücü" olduğunu hatırlattı.

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede basının sorunlarını yanıtlarken, İran'a yönelik saldırılarda, Endülüs'teki Sevilya ve Cadiz kentlerinde bulunan Moron de la Frontera ve Rota askeri üslerindeki ABD ordusuna ait uçakların kullanılmasına izin vermediği için İspanya'yı eleştirmişti.

Trump, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez. İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

ABD-İspanya ilişkileri uzun süredir olumsuz seyir ediyor

ABD ile İspanya hükümetleri arasındaki ikili ilişkiler Trump'ın Kasım 2024'te ikinci kez başkan seçildiği günden bu yana olumsuz seyir ediyor.

Özellikle İspanya'nın Filistin'e desteğini öne çıkarması ABD-İspanya ilişkileri daha büyük yara alırken, bu durum ABD'nin Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik askeri operasyonunda da kendisini göstermişti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılarda Moron de la Frontera ve Rota üslerindeki ABD birliklerinin katılımına izin vermeyen ve ABD uçaklarının bu üsten ayrılmasına neden olan İspanya hükümeti, sürekli olarak "uluslararası hukuka saygı ve diyalog" çağrıları yaptı.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bugünkü açıklamasında "Orta Doğu'da birbirimizle ilişki kurmanın ve güç dengesi kurmanın doğal yolu olarak savaşa razı olamayız. Şiddet asla barış, demokrasi, istikrar getirmez, kaos ve daha fazla istikrarsızlık getirir." derken, "haksız" olarak tanımladığı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının "ne BM Sözleşmesine ne de çok taraflılığa" uygun olduğunu vurgulamıştı.

Albares, askeri üslerin ABD ordusunun kullanmasına izin verilmemesini ise "Bu İspanya'nın egemenliği ile ilgili bir konudur. Şaşırılacak ya da garipsenecek bir durum yoktur. O yüzden bunun karşılığı olacak diye bir durum da olamaz." değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'dan Trump'a Yanıt: Hukuka Saygı Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz

22:52
Trump: Hürmüz Boğazı’ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
22:48
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
22:26
Trump’ın “İran cezası“ kestiği İspanya’dan ilk tepki geldi
Trump'ın "İran cezası" kestiği İspanya'dan ilk tepki geldi
22:25
Fransa’dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz
Fransa'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz
22:19
Hamaney’in cenaze programı belli oldu Defnedileceği şehrin önemi büyük
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
21:26
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 23:07:52. #.0.4#
SON DAKİKA: İspanya'dan Trump'a Yanıt: Hukuka Saygı Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.