İspanya'dan Valensiya'ya 3.8 milyar avro yardım - Son Dakika
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İspanya'dan Valensiya'ya 3.8 milyar avro yardım

Pedro Sanchez, Valensiya'daki sel felaketi için 3.765 milyar avroluk yeni yardım paketi açıkladı.

11.11.2024 16:22
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 29 Ekim'de Valensiya kentini vuran sel felaketinden etkilenen afetzedelere 3 milyar 765 milyon avroluk yeni bir yardım paketi açıkladı.

Sanchez, Valensiya'daki sel felaketiyle ilgili toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından basına açıklama yaptı.

Valensiya başta olmak üzere sel felaketinden etkilenen tüm bölgeler için 5 Kasım'da 10 milyar 600 milyon avroluk önlem ve yardım paketleri açıkladıklarını hatırlatan Sanchez, bugün de 110 maddeden oluşan ve toplamda 3 milyar 765 milyon avroluk yeni bir yardım paketi kararı aldıklarını duyurdu.

Yeni yardım paketinde önceliklerinin "sokaklardaki çamurun temizlenmesi", "sosyal adalet" ve "zarar gören üretim sektörünün en kısa zamanda ayağa kaldırılması" olacağını kaydeden Sanchez, yaraların sarılmasının çok uzun zaman alacağının bilincinde olduklarını vurguladı.

"Sokaklardaki tonlarca çamurun ve kalıntıların ortadan kaldırılması, su, arıtma ve sanitasyon ağlarının onarılması normale dönmek için şarttır." diyen Sanchez, temizlik işleri için 500 milyon avro ayırdıklarını açıkladı.

"Hepimiz devletiz hepimiz biriz." diyen Sanchez, "yapacak çok şey olduğunu ve yeniden yapılanma çalışmaları ne kadar sürerse sürsün her zaman afetzedelerin yanında olacaklarını" söyledi.

Sanchez, mevcut durumda 18 bin 200'ü polis, jandarma ve asker olmak üzere 25 binden fazla devlet çalışanının afet bölgesinde görev yaptığını ifade etti.

Valensiya'da tüm afet bölgesinde şu anda elektrik olduğunu, telefon hatlarının yüzde 95'inin çalıştığını, ilaç tedarik sisteminin tamamen sağlandığını, 51 bin litre şişelenmiş su ile 22 bin 500 kilogram kumanya dağıtıldığını aktaran Sanchez, çöken ve zarar gören yolların yapımı için halen yapacak çok iş olduğunun altını çizdi.

Bölgede halen 12 belediyede su kesintisi uygulanıyor.

İspanya Başbakanı, şimdiye kadar onaylanan tüm önlemlerle selden etkilenen 400 bin işçiye, 30 bin şirkete ve 100 bin eve yardım etmenin mümkün olacağını, başvuru yapanların sonucu beklemeden hemen yüzde 50'lik yardımı alabileceklerini kaydetti.

Diğer yandan hükümet, 29 Ekim'deki sel felaketinin ardından şu anda toplam ölü sayısının 222 olduğunu (Valensiya'da 214, Kastilya-La Mancha'da 7 ve Endülüs'te 1) ve 32 kişinin kayıp listesinde yer aldığını bildirdi.

Sel felaketinin hemen ardından başlayan kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar toplam 36 bin 854 vatandaşın kurtarıldığını bildiren hükümet, 75'i Valensiya'da olmak üzere toplam 78 ilçe ve kasabanın afet bölgesi içinde yer aldığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'dan Valensiya'ya 3.8 milyar avro yardım - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'dan Valensiya'ya 3.8 milyar avro yardım - Son Dakika
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