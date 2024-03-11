İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak amacıyla yürüttüğü diplomasi trafiği kapsamında Ürdün ve Mısır'a gideceği bildirildi.
İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Albares'in 12 Mart'ta Ürdün'de, 13 ve 14 Mart'ta da Mısır'da olacağı duyuruldu.
Albares'in, Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüşüp iftara katılacağı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı mülteci kampını ziyaret edeceği belirtildi.
Mısır'da da Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve UNRWA yetkilileriyle görüşecek Albares'in 14 Mart'ta Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geleceği bildirildi.
Albares'in böylelikle Ürdün ve Mısır ile birlikte son 1,5 ayda Orta Doğu'daki 7 ülkeyi ziyaret etmiş olacağı vurgulanan açıklamada, İspanya hükümetinin, İsrail ile Filistin arasındaki sorunların çözümü için öne attığı uluslararası barış konferansı organize edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceği, 90 ülkenin bu çabalara destek verdiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İspanya Dışişleri Bakanı Ürdün ve Mısır'a gidiyor - Son Dakika
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