İspanya'nın Hispanidad geçit töreninde 4 bin 380 asker yürüdü, Kral 6. Felipe selamlandı

İspanya, Kristof Kolomb'un Amerika kıtasına ilk kez ayak bastığı 12 Ekim 1492 tarihinin anılmasına dayanan "Hispanidad" adlı ulusal bayramını kutladı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ulusal gününü, bağımsızlık, bir devrim veya anayasanın kabulüne dayanmadan kutlayan tek ülke olan İspanya'da, Hispanidad bayramı dolayısıyla başkent Madrid'de askeri geçit yapıldı.

İspanya Devlet Başkanı Kral 6. Felipe ve tahtın veliahtı Prenses Leonor'un selamlandığı törene, Başbakan Pedro Sanchez, bazı bakanlar, siyasi parti liderleri, üst düzey bürokratlar ve büyükelçiler katıldı.

Törene her yıl olduğu gibi Bask özerk yönetim hükümeti başkanı katılmazken, aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal da sert ifadelerle eleştirdiği Başbakan Sanchez ile protokol alanında karşılaşmamak için törene gelmedi.

4 bin 380 askeri personel, 144 araç, 39 motosiklet ve 286 atın geçiş yaptığı, 34 savaş ve eğitim uçağı, 16 nakliye uçağı ve 32 helikopterin başkent semalarında uçtuğu töreni izleyen halk, Kral için sevgi gösterileri yaptı, Başbakan Sanchez için ise hakarete varan sloganlar attı.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı videolu paylaşımda, İspanya'nın sanat, spor, gastronomi ve turistik özelliklerine değinerek, "Bizi birleştiren şey aynı şekilde düşünmek değil, bizi birleştiren birlikte inşa etmeyi başardığımız ve artık günlük yaşamımızın bir parçası haline gelen değerlerdir." ifadesini kullandı.

"İspanyolların dilediği görüşe sahip olma, istediği eğitimi alma, sağlık hizmetlerinden yararlanma, kendi evinde yaşama, kendisi olma, dilediğini sevme ve onurlu bir şekilde yaşlanma hakkına sahip olduğunu" belirten Sanchez, İspanyol toplumunun elde ettiği haklar ve ülkedeki konut krizine atfen henüz kazanamadığı diğer haklar için mücadelesinin devamını savundu.

İspanya'nın ulusal bayramı tartışmalara neden oluyor

Kristof Kolomb'un 1492'de Amerika kıtasını keşfine atfen kutlanan Hispanidad, siyasi, tarihi ve diplomatik tartışmalara neden oluyor.

Bazı Latin Amerika ülkeleri, 1987 yılında yapılan yasal değişiklikle resmileşen İspanya'nın ulusal bayramını eleştirerek, 12 Ekim'de sömürgeciliğe karşı gösteriler yapıyor.