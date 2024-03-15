İspanya ve ABD merkezli yardım kuruluşlarının insani yardımlarını taşıyan gemi Gazze açıklarına ulaştı.
İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms ile ABD merkezli World Central Kitchen kuruluşunun 200 tonluk gıda yardımını taşıyan gemide pirinç, un, bakliyat, konserve gıda ve protein içeren malzemeler bulunuyor.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka Limanı'ndan 12 Mart'ta yola çıkan ve bugün bölgeye ulaşan gemiyle, İsrail ordusunun 5 ayı aşkın süredir bombaladığı Gazze Şeridi'ne ilk kez deniz yoluyla yardımlar ulaştırılmış olacak.
Geminin yükünün boşaltılması ve Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere dağıtımının hangi mekanizmayla gerçekleşeceğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor.
İsrail ordusu, dünkü açıklamasında, Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye insani yardım taşıyan gemiyi karşılamaya hazırlandığını bildirmişti.
Açıklamada, "yardım operasyonunun İsrail hükümeti ile ABD yönetiminin talebi doğrultusunda İsrail ordusu ve sivil yetkilileriyle koordineli biçimde" gerçekleştirildiğine yer verilmişti.
Rum gazeteleri dün, yardım malzemesinin, öncesinde İsrailli yetkililer tarafından da denetlendiğini, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka Limanı'ndan hareket eden geminin Gazze açıklarına 2 gün içerisinde ulaşmasının beklendiğini yazmıştı.
Son Dakika › Güncel › İspanya ve ABD'den Gazze'ye yardım gemisi ulaştı - Son Dakika
Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Kayseri kara yolunda durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada 2 bin 968 sentetik hap ele geçirildi ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlamalarıyla tutuklandı.
Amasya'daki İyilik Hareketi Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir ve gönüllüler, Uganda'da hayırseverlerin desteğiyle iftar sofraları kurdu. Mbale şehrine bağlı köylerde günlük 400 kişiye yemek veren dernek, 15 gün boyunca yaklaşık 6 bin kişiye iftar vermeyi hedefliyor. Özdemir, gönül coğrafyalarının genişliğine vurgu yaparak, her zaman mazlumun yanında olan bir millet olduklarını belirtti ve gönül dostlarına teşekkür etti.
Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Aralık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Alemdar, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek projelerini ve hedeflerini anlattı. Alemdar, Osman başkanın göreve devredilmesi için destek istedi ve mahallede rekor oy beklediğini belirtti.
Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki pide, ekmek ve unlu mamul üretim yapan iş yerleri zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, halkın sağlığının önemine vurgu yaparak, denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Bilecik-Bozüyük karayolunda seyreden bir tırın dorsesinden düşen camlar nedeniyle trafik akışı durdu. Cam kırıkları temizlendikten sonra trafik tekrar normale döndü. Olayda yaralanan olmadı.
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, şap hastalığının kontrol altına alınmasıyla birlikte, 17 Ocak 2024 tarihinden bu yana kapalı olan küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarlarının 18 Mart 2024 tarihinden itibaren açılacağını duyurdu. Göktekin, üreticilerin dikkatli olmaları gerektiğini ve hayvan nakillerinde belirli kurallara uymaları gerektiğini de belirtti.
Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı. Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Usta sanatçı Müjdat Gezen'in 71. sanat yılı özel bir programla Caddebostan Kültür Merkezi'nde kutlandı. Etkinliğe ailesi, arkadaşları, ünlü isimler, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte belgesel gösterimi ve söyleşi gerçekleştirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?