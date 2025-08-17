İspanya ve Portekiz Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor - Son Dakika
İspanya ve Portekiz Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor

17.08.2025 16:10
İspanya ve Portekiz, büyük orman yangınlarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Yangınlar hızla yayılıyor.

İspanya ve Portekiz, tarihinin en büyük orman yangınlarını kontrol altına almakta zorlanıyor.

İspanya'da kuzeyde Galiçya'da Ourense ile Kastilya ve Leon bölgesinde Leon ve Zamora kentleri yangınlardan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

Güneyde Extremadura'da Caceres çevresi ile kuzeyde Asturias bölgelerinde de alevler yükselmeye devam ediyor.

Sadece Galiçya bölgesinde ay başından bu yana 60 bin hektardan fazla alan yanarken, İspanya genelinde bu yıl içinde şimdiye kadar 120 bin hektara yakın ormanlık alan kül oldu.

Leon'da ise halen 14 noktada orman yangınlarının sürdüğü ifade ediliyor.

"İklim acil durumu giderek daha ciddi ve yaygın hale geliyor"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yangından en fazla etkilenen Ourense ile Zamora'yı ziyaret etti.

Sanchez, basına yaptığı açıklamada, son iki haftadır yangın söndürme çalışmalarına destek veren ve mevcut durumda 1400 askeriyle sahada bulunan İspanya Askeri Acil Müdahale Birimi'nin (UME) 500 asker daha yollayacağını kaydetti.

"Ülkemizde iklim acil durumu giderek daha ciddi ve yaygın hale geliyor." diyen Sanchez, siyasi tartışmaları bir kenara bırakarak ülkedeki tüm siyasi partilere iklim acil durumunu hafifletmek için kapsamlı bir ortak devlet çözümü bulunması yolunda anlaşma sağlanması çağrısında bulundu.

Portekiz'de Arganil bölgesinin 3'te 1'i yandı

Portekiz'de ise sadece son 2 günde 64 bin hektarlık alanın yandığı bildirildi.

Portekiz resmi haber ajansı Lusa, Doğa ve Orman Koruma Enstitüsünün verilerine dayanarak verdiği haberde, 1 Ocak- 14 Ağustos'ta 75 bin hektarlık alanın yandığını, ancak son 2 günde buna 64 bin hektarın daha eklendiğini, bu yıl toplam 139 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti.

Ülkede mevcut durumda kuzeydeki Arganil bölgesi başta olmak üzere 8 yerde büyük orman yangınları devam ediyor.

Arganil yerel yönetim yetkilileri, bölgenin 3'te 1'ine denk gelen 10 bin hektarlık alanın yandığını bildirdi.

İspanya ve Portekiz hükümetleri, yangınlar nedeniyle Avrupa Sivil Koruma Mekanizması'nı harekete geçirdiklerini duyurdu.

Portekiz, Avrupa Sivil Koruma Mekanizması'ndan Canadair tipi 4 yangın söndürme uçağı talep ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

13:41
