İspanya ve Ukrayna arasında savunma işbirliği anlaşması imzalanacak - Son Dakika
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İspanya ve Ukrayna arasında savunma işbirliği anlaşması imzalanacak

İspanya ve Ukrayna arasında savunma işbirliği anlaşması imzalanacak

İspanya hükümet kaynaklarından yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Madrid'e geleceği ve İspanya Başbakanı Sanchez ile savunma ve güvenlik iş birliği anlaşması imzalayacağı belirtildi. İspanya'nın Ukrayna'ya Patriot füzesi göndereceği de doğrulandı.

13.05.2024 15:11
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İspanya ve Ukrayna arasında ikili savunma işbirliği anlaşması imzalanacağı bildirildi.

İspanya hükümet kaynaklarından EFE haber ajansına yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in önümüzdeki günlerde Madrid'e geleceği belirtildi.

Zelenskiy ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in iki ülke arasında savunma ve güvenlik iş birliği anlaşmasını imzalayacağı ifade edildi.

Sanchez'in 7 Mayıs'ta Zelenskiy ile yaptığı telefon konuşmasında da konunun gündeme geldiği ve iki liderin Madrid'de bulaşmak üzere sözleştiği kaydedildi.

Zelenskiy son olarak Ekim 2023'te Granada'da yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için İspanya'ya gelmişti.

Diğer yandan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bugün düzenlediği basın toplantısında, Zelenskiy'in Madrid'e ne zaman geleceğiyle ilgili bir soruya güvenlik gerekçesiyle cevap vermekten kaçındı.

Albares, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin "haksız" olduğunu vurgulayarak İspanya'nın her alanda gerektiği sürece Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini yineledi.

İspanyol basınında çıkan ve hükümet kaynaklarınca da doğrulanan haberlerde, İspanya'nın Ukrayna'ya Patriot füzesi göndereceği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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