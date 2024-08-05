İspanya ve Ürdün Dışişleri Bakanları Orta Doğu'daki Gerilimi Görüştü - Son Dakika
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İspanya ve Ürdün Dışişleri Bakanları Orta Doğu'daki Gerilimi Görüştü

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri görüştüğünü belirterek, bölgedeki gerilimin artmasını önlemek için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Albares, daha fazla can kaybının yaşanmaması için ateşkes anlaşmasına ihtiyaç olduğunu da söyledi.

05.08.2024 15:42
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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri görüştüğünü belirterek, bölgedeki gerilimin artmasını önlemek için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Albares, X hesabından yaptığı açıklamada, "Ürdünlü mevkidaşım Eymen es-Safedi ile Orta Doğu'da gerilimin tırmanma riskini ve bölgesel olarak yayılmasını önlemek için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini ele aldık." ifadesini kullandı.

Bakan Albares ayrıca daha fazla can kaybının yaşanmaması için ateşkes anlaşmasına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan, Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya ve Ürdün Dışişleri Bakanları Orta Doğu'daki Gerilimi Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya ve Ürdün Dışişleri Bakanları Orta Doğu'daki Gerilimi Görüştü - Son Dakika
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