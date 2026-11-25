Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi.

Programda, öğretmenlerle birebir sohbet eden Başdeğirmen çifti, gül ve karanfil takdim ederek, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenlerin emek ve fedakarlıklarının önemine dikkati çeken Başkan Başdeğirmen, geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin yetişmesinde öğretmenlerin önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Başdeğirmen çiftinin çocuklarla da bir araya geldiği program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.