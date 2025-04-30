Isparta'da 180 Bin Meyve Fidanı Vatandaşlara Dağıtıldı - Son Dakika
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Isparta'da 180 Bin Meyve Fidanı Vatandaşlara Dağıtıldı

Isparta Belediyesi, 'Fidanlar Bizden Meyveler Sizden' etkinliği kapsamında son 3 yılda yaklaşık 180 bin adet meyve fidanını ücretsiz olarak dağıttı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirdeki yeşil alanları artırma hedefiyle bu fidanların dağıtımına devam edeceklerini ifade etti.

30.04.2025 19:11  Güncelleme: 19:57
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Isparta'da son 3 yılda 180 bin meyve fidanı toprakla buluştu

-Isparta'da meyve veren fidanlar, başkanın ellerinden ücretsiz dağıtıldı

Başkan Başdeğirmen:

"Daha yeşil bir Isparta için çalışıyoruz"

ISPARTA - Isparta Belediyesi, 'Fidanlar Bizden Meyveler Sizden' etkinliği kapsamında son 3 yılda yaklaşık 180 bin adet meyve fidanını vatandaşlara dağıtarak, toprakla buluşturdu. Vatandaşlara fidan dağıtan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'nın Türkiye'nin en yeşil şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, dağıtılan fidanlarla kentin yeşilliğini daha da arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Isparta Belediyesi, önceki yıllarda başlattığı 'Fidanlar Bizden Meyveler Sizden' etkinliğine bu yıl da devam ediyor. Geçen hafta belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen ücretsiz meyve fidanı dağıtım etkinliği bugün de devam etti. Son 3 yılda vatandaşlara dağıtılarak toprakla buluşturulan meyve fidanı sayısı yaklaşık 180 bin adet oldu. Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından fidancılık firmalarının desteğiyle şeftali, badem, armut, kiraz ve elma gibi çeşit çeşit meyve fidanları vatandaşlara dağıtıldı.

"Geçen yıl ki fidanlar meyve vermeye başladı"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye hizmet binası önündeki etkinliğe katılarak, vatandaşlarla sohbet etti, fidan dağıttı. Etkinliğe Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk da katıldı. Selçuk, Başkan Başdeğirmen'in 3 yıldır meyve fidanlarını ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttığını söyledi. Dağıtılan fidanların toprakla buluştuğunu belirten Selçuk, "Bu fidanlar meyve verecekler. Geçen yıl ki fidanlar meyve vermeye başladı. Sayın belediye başkanımıza bu hassasiyeti için teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaşlar bu hizmetten memnun kaldı

Vatandaşlar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e meyve fidanı dağıtımı ve hizmetleri için teşekkür etti. Bir vatandaş sobalı evine ücretsiz doğalgaz tesisatı döşenmesinden dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederken, fidan alan vatandaşlar Isparta Belediyesi'nin ücretsiz fidan dağıtımıyla çok güzel bir hizmet verdiğini belirttiler.

3 yılda yaklaşık 180 bin adet meyve fidanı dağıtıldı

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 3 yıldır yaklaşık 180 bin adet meyve fidanı dağıttıklarını söyledi. Elma, badem, kiraz, ceviz, şeftali gibi farklı meyve ağaçlarını dağıtarak vatandaşların fidanları toprakla buluşturmalarını sağladıklarına değinen Başkan Başdeğirmen, "Bu bizim için çok değerli ve önemli. Ağacın verdiği oksijenden ne kadar istifade edebileceğimizin bilincindeyiz. Aileler kendi bahçelerinde yetiştirmiş oldukları meyveleri çocuklarına yedirecekler, komşularıyla paylaşacaklar. Her yıl bu mevsimde fidan dağıtımına devam edeceğiz. Bu fidanları belediye olarak herhangi bir ücret karşılığında almıyoruz. Isparta'daki firmalarımız bu konuda destek veriyor. Meyve fidanlarını bize temin eden firmalara teşekkür ederim" dedi.

Ayrıca Başkan Başdeğirmen, belediye olarak domates ata tohumunu fidan haline getirdiklerini, 3 bin 500 ata tohumu fidanını kayıt altında vatandaşlara dağıtacaklarını ifade etti. Başkan Başdeğirmen, "10'ar fidan dağıtacağız. Üreticilerden domatesler olunca tekrar tohumlar alarak üretimimizi artıracağız" ifadelerinde bulundu.

"Herkesi gül festivalimize ve gül bahçelerine davet ediyoruz"

Başkan Başdeğirmen, Isparta'nın Türkiye'nin en yeşil şehirlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Elma üretiminde birinci bir şehiriz. Gül üretiminde dünyada birinciyiz. Kiraz ve kayısı üretiminde de önemli bir yerdeyiz. En güzel şekilde meyveleri üreterek önemli ölçüde de ihracat yapan bir şehiriz. Isparta'mızda 15 Mayıs'tan sonra inşallah gül hasadı başlayacak. 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gül festivali düzenleyeceğiz. Herkesi gül festivalimize ve gül bahçelerine davet ediyoruz. Bir ay sürecek gül hasadına herkes gelsin, güllerini toplasın, o gülleri de reçel yapsınlar" dedi.

"Her yer ağaçlandırılsın, vatandaşımız faydalansın"

Meyve fidanlarını alan vatandaşlar da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Vatandaşlar, "Fidan dağıtımı güzel bir etkinlik. Başkanımıza çok teşekkür ederiz, her zaman vatandaşını düşünüyor. Her yer ağaçlandırılsın, vatandaşımız faydalansın. Allah razı olsun, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" görüşlerinde bulundular.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Isparta'da 180 Bin Meyve Fidanı Vatandaşlara Dağıtıldı - Son Dakika

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