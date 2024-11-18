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Isparta'da erkeklerin sanayi kokulu 'altın' günü

Isparta'da erkeklerin nostaljik altın günü buluşması

Isparta'da erkekler sanayide altın günü geleneği başlattı

Kulüp başkanı Özkan, "Mesaj atmış sevdiğim, 5 dakikaya sendeyim, sana gelmediğim gün bil ki sanayideyim"

"Araçlar bahane, Dostluklar şahane"

ISPARTA - Kadınların yıllardır süregelen altın günü geleneği, Isparta'da erkekler tarafından da nostaljik bir dokunuşla hayata geçiriliyor. Yaklaşık 45 kişiden oluşan klasik araç tutkunları, her ay kentte bulunan sanayide bir araya gelerek kendilerine özgü bir "altın günü" düzenliyor.

Isparta'da erkekler tarafından nostaljik bir dokunuşla 'Altın Günü' programı hayata geçiriliyor. Merkez'de faaliyet gösteren 'Kulüp 124-131', her ay bir üyelerini seçiyor ve toplanan parayı onun nostalji tutkularını desteklemek için kullanıyor. Bu ayın şanslı ismi ise ekipte aralarında "Ali abimiz" olarak seslendikleri kıdemli bir üyeydi. Ali abilerine, klasik aracına yeni aksesuarlar alması için topladıkları parayı takdim eden grup, bu sırada keyifli anlar yaşamayı da ihmal etmedi.

"Araçlar Bahane, dostluklar şahane"

Kulübün mottosu "Araçlar bahane, dostluklar şahane." olduğunu söyleyen kulüp başkanı Kadir Özkan, burada asıl önemli olan, bir arada olmak ve paylaşmak olduğunu ifade ediyor. Isparta'da düzenledikleri etkinliklerle dikkat çeken bu grup, sadece üyeleri arasında değil, şehirdeki diğer insanlar arasında da sempati topluyor. Dostluk, yardımlaşma ve eğlencenin buluştuğu bu nostalji grubu, kadınların altın gününe kendi tarzlarında bir alternatif sunarak dayanışma hikayesi yazmaya devam ediyor.

Kulüp Başkanı Kadir Özkan, etkinliklerinin dostluğu pekiştirmek adına düzenlendiğini belirterek, "Kadınlarda altın günü varsa bizde de klasik araçların günü olsun istedik. Bu fikirle yola çıkarak bir etkinlik düzenledik. Kulübümüzü yaklaşık 3 yıl önce kurduk ve şu anda kocaman bir aile olduk. Kulübümüzde toplam 45 nostaljik araç var. Genellikle havaların güzel olduğu zamanlarda etkinlikler yapıyoruz" dedi.

"Mesaj atmış sevdiğim, 5 dakikaya sendeyim, sana gelmediğim gün sanayideyim"

Kulüp üyelerinin araçlarla olan bağını anlatan başkan Özkan, "Günümüzün çoğu sanayide geçiyor. Şöyle bir sloganımız var: 'Mesaj atmış sevdiğim, 5 dakikaya sendeyim, sana gelmediğim gün, bil ki sanayideyim.' Bu araçlar herkesin geçmişine dokunuyor ve o hatıraları yaşatabilmek bize mutluluk veriyor. Psikoloğa gitmemize gerek yok, arabalarımıza vakit ayırmak bizi dinlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri ve gazi çocuklarına vefa borcu

Sosyal sorumluluk projelerine de değinen Özkan, "Şehit aileleri ve gazi çocukları için etkinlikler düzenliyoruz. Onlara olan vefa borcumuzu unutmuyoruz. Isparta'da nostalji tutkunları olarak güzel karşılanıyoruz. İnsanlardan hep şu yorumu duyuyoruz: 'Bize eskileri yaşatıyorsunuz.' Bu, bizim için büyük bir mutluluk kaynağı" dedi.

Grup içindeki yardımlaşma öne çıkıyor

Kulüp üyelerinin dayanışmasına vurgu yapan Özkan, "Her ay ekibimizden birine hediye ya da maddi destek sağlıyoruz. Bugün Ali abimizin eksiklerini gidermek için toplandık. Kendisine küçük bir miktar para verdik. Bazen gönüllere dokunduğumuzda daha çok mutlu oluyoruz. Bu arabaların hissettirdiği duygu, zamanımızı güzel değerlendirmenin mutluluğunu bize veriyor" dedi.

"Dostluklarımız ticaretin ötesinde"

Kulüp üyelerinden ve yedek parçacı Kemal Karakoyun, "Babam 43 yıldır bu araçların parçalarını satıyor. Bu araçlar sayesinde bu gruba dahil oldum. Yaklaşık 3 yıldır bu dostluk ortamındayım. Bizim için ticaretten daha önemli olan, bu dostlukları kurabilmek," diye konuştu.

Grubun bugünkü etkinliğinin odak noktası olan Ali Altınkurt ise, "Başkanım ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir günde bana destek oldular. Sürekli birbirimize yardım ediyoruz ve bu arkadaş ortamında mutluluğu buluyoruz," ifadelerini kullandı.

Kısacası, altın günü denince artık sadece kadınlar değil, Isparta'nın nostalji tutkunu erkekleri de akıllara geliyor. Bir araya gelerek hem geçmişi yaşatıyorlar hem de geleceğe dair unutulmaz dostluklar kuruyorlar.