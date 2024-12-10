Isparta'da Şehit Askerler İçin Tören

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(ISPARTA)- Isparta'da bir askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 askerin cenazesi, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu yapan bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 6 asker için tören düzenlendi.

Keçiborlu ilçesinde dün eğitim uçuşu sırasında iki helikopterin teması sonucu bir UH-1 tipi helikopterin düşmesiyle şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) ve Astsubay Çavuş Taha Nergis'in (24) cenazesi törenin yapılacağı Süleyman Demirel Havaalanı'na getirildi.

Törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu. Sonrasında ise şehitler için Kuran-ı Kerim okunup Isparta İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua edildi. Ardından şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı naaşları meslektaşlarının omuzlarında taşınarak, nakledildikleri uçaklarla memleketlerine uğurlandı.

Şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli'nin naaşı Kayseri, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in naaşı Nevşehir, Teğmen Mustafa Atakan Dut'un naaşı Aydın, Teğmen Tunahan Dağlı'nın naaşı Samsun, Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun naaşı Rize'ye ve Astsubay Çavuş Taha Nergis'in naaşı da Erzurum'a gönderildi.

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Isparta Valisi Abdullah Erin, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, milletvekilleri, şehitlerin yakınları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.