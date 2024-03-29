Isparta\'da kamyonla otomobil çarpışması: 1 kişi yaralandı

Isparta'da kamyonla otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ali İhsan Demir'in kullandığı kamyon ile Ali Coşkun idaresindeki 32 DA 828 plakalı otomobil, Davraz Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Siirt'te Kurtalan Caddesi'nde meydana gelen kazada, 63 AK 335 plakalı hafif ticari araç, 56 DA 742, 56 AG 429 plakalı ve plakaları öğrenilmeyen 3 araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araçlardan biri park halindeki diğer araçlara çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Boğazı'nda geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatılan Sea Turtle isimli kargo gemisinin dümen arızası giderildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gemi trafiğinin normale döndüğü belirtildi.
ABD, İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik operasyon için milyarlarca dolar değerinde askeri mühimmat ve savaş uçağı transferine izin verdi. Silah paketi, MK-84 ve MK-82 bombaları ile 25 adet F-35'i içeriyor. İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeye devam eden ABD, yıllık 3,8 milyar dolar askeri yardım yapıyor.
Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan 8 ülkenin temsilcisi, Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yaparak, sessiz kalmaktan rahatsızlık duyduklarını belirtti. Ortak bildiride, Filistin topraklarındaki durumdan duyulan endişe ve antisemitizm ile İslamofobiye karşı birlik mesajı da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Döviz ihtiyacımızın azaldığı, döviz finansmanına erişim imkanının arttığı bir dönemdeyiz.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, suç örgütleri ve terör örgütleriyle mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Yerlikaya, ayrıca İstanbul'da narkotik suçlarına karşı verilen mücadele hakkında bilgi vererek, vatandaşlardan duyumları 112'ye bildirmelerini istedi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir araç kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden Neşe G. öldürüldüğü yerde anıldı. İlçedeki bazı siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu üyesi bir grup, dün eşi tarafından öldürülen Neşe G. için anma töreni düzenledi. Neşe G'nin öldürüldüğü yerde ve saatte toplanan grup, kadına yönelik şiddetin son bulmasını istedi. Gruptakiler, mum yakıp alana çiçek bıraktı. Vedat G. ile boşanma aşamasındaki eşi 4 çocuk annesi Neşe G. dün Terzialiler Mahallesi'nde sokakta karşılaşmış, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Vedat G. yanında bulunan tabanca ile eşine ateş etmişti. Neşe G, olay yerinde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Vedat G. ise bugün tutuklanmıştı.
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