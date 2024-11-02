Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle söndürüldü.
Eğirdir yolundaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, 3 arazöz, bir su ikmal aracı ve 2 iş makinesinin müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Isparta'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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