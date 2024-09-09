Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın naaşı, Isparta Havalimanı'na getirildi. Burak Büyükçaylı'nın cenaze töreni için hazırlıklar devam ediyor. Aile ve yakınları, şehidin naaşını karşılamak için havalimanında toplandı.
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9.09.2024 16:47:28. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Isparta'da - Son Dakika
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