Isparta'da sulama kanalında mahsur kalan keçi jandarma ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Isparta'da sulama kanalında mahsur kalan keçi jandarma ekiplerince kurtarıldı

Isparta\'da sulama kanalında mahsur kalan keçi jandarma ekiplerince kurtarıldı

Isparta'da İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Büyük Hacılar köyündeki sulama kanalında mahsur kalan bir keçiyi fark etti. Ekipler, hayvanı kurtararak sahibi olan besiciye teslim etti.

22.02.2024 17:01
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Isparta'da sulama kanalında mahsur kalan keçi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi devriye görevinde, Büyük Hacılar köyündeki sulama kanalında bir keçinin mahsur kaldığını fark etti.

Ekipler, yaptığı çalışmayla hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtararak, sahibi besici R.B'ye teslim etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Isparta'da sulama kanalında mahsur kalan keçi jandarma ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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