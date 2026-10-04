Isparta Eğirdir'de kamyonun altına giren otomobilde sürücü ve 2 yolcu yara almadı - Son Dakika
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Isparta Eğirdir'de kamyonun altına giren otomobilde sürücü ve 2 yolcu yara almadı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde şerit ihlali yaptığı öne sürülen otomobil, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpışarak kamyonun altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü ile 2 yolcu yara almadan atlattı, polis inceleme başlattı.

Kamyonun altına giren otomobilden yara almadan çıktılar

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde şerit ihlali yaptığı öne sürülen otomobil, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun altına giren otomobilde bulunan sürücü ile 2 yolcu, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, dün saat 10.15 sıralarında Eğirdir ilçesi Yazla Mahallesi'ndeki Isparta- Eğirdir karayolunda, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. İzzet G., yönetimindeki 32 AG 560 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle şerit ihlali yapıp karşı yönden gelen araçların kullandığı şeride geçti. Karşı yönden gelen Emrah T., yönetimindeki 19 SE 430 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobil, çarpışmanın etkisiyle hafriyat kamyonunun altına girdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü İzzet G. ile araçta bulunan 2 yolcunun yara almadığı belirlendi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, araçların yol üzerinden kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Isparta Eğirdir'de kamyonun altına giren otomobilde sürücü ve 2 yolcu yara almadı - Son Dakika
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