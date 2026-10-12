İspir'de muhtarlara sağlık elçileri eğitimi kapsamında kanser taraması anlatıldı - Son Dakika
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İspir'de muhtarlara sağlık elçileri eğitimi kapsamında kanser taraması anlatıldı

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İspir'de saha sağlık elçileri eğitimleri kapsamında muhtarlara sağlık eğitimi verildi. İspir Toplum Sağlığı Başkanlığınca düzenlenen programda fiziksel aktivite, beslenme, kanser taramaları ve erken teşhis anlatıldı.

İspir ilçesinde, "saha sağlık elçileri eğitimleri" kapsamında muhtarlara sağlık eğitimi verildi.

İspir Toplum Sağlığı Başkanlığınca, İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katılan muhtarlara, fiziksel aktivite, beslenme, kanser taramaları ve erken teşhis gibi konularda sunumlar yapıldı.

İspir Toplum Sağlığı Başkanı Batuhan Kobya tarafından ilk yardım ve iletişim becerilerine yönelik bilgilendirme yapılan programda, muhtarlara bazı bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: AA
SağlıkGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İspir'de muhtarlara sağlık elçileri eğitimi kapsamında kanser taraması anlatıldı - Son Dakika
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