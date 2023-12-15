İsrail, ABD\'nin iki devletli çözüm çağrısına tepki gösterdi

İsrail yönetiminin, ABD Başkanı Joe Biden dahil üst düzey ABD'li yetkililerin Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm konusunu dillendirmesinden rahatsızlık duyduğu ve Washington yönetimine bu konuda kamuya açık şekilde konuşmaması çağrısında bulunduğu bildirildi.

Times of Israel gazetesinin isimleri açıklanmayan İsrailli ve ABD'li 4 yetkiliye dayandırdığı habere göre, İsrailli yöneticiler özel görüşmelerinde Biden yönetiminden iki devletli çözüm hakkında konuşmamalarını istedi.

ABD'li bir yetkili, mesajın yalnızca Washington'un "siyasi amaçlı bir kampanya" yürüttüğünü düşündüğü için Biden yönetiminde etkisi sınırlı olan Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından iletilmediğini belirtti. İki İsrailli yetkili ise aralarında Benny Gantz ve muhalefet lideri Yair Lapid'in de bulunduğu diğer Savaş Kabinesi üyelerinin de Biden yönetiminin iki devletli çözüm ihtiyacına ilişkin yeniden canlanan söyleminden rahatsızlıklarını dile getirdiğini aktardı.

İsrailli yetkililerden biri Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısına işaret ederek, "7 Ekim'de yaşananlardan sonra iki devletli çözüm Hamas'a bir ödüldür." ifadelerini kullandı.

Filistin topraklarında işgalini sürdüren İsrail iki devletli çözüme yanaşmıyor ???????

Kuruluşundan bu yana Filistin topraklarını işgal etmeyi sürdüren İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da Filistin topraklarının bir kısmını işgal ettiği kabul ediliyor. İsrail, tarafların 1967'deki sınırlarına döndüğü, başkenti Doğu Kudüs olan, tam egemenliğe sahip bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören ve uluslararası toplumun da kabul ettiği iki devletli çözüme yanaşmıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 12 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar nedeniyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

Netanyahu hükümetini "İsrail tarihindeki en muhafazakar hükümet" sözleriyle tanımlayan Biden, bu yönetimin İsrail-Filistin sorununun ortadan kaldırılması için iki devletli çözümü de desteklemediğini dile getirmişti.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise 13 Aralık'ta X platformundan yaptığı paylaşımda, Tel Aviv'in, "bir Filistin devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğini" ifade etmişti.