İsrail askeri Batı Şeria'da araç çarpması sonucu yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Rantis bölgesinde bir aracın çarptığı İsrail askeri yaralandı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Ramallah yakınındaki Rantis bölgesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan İsrail askerinin hastaneye nakledildiği belirtildi.
Yaralanan askerin durumuna ilişkin ayrıntı verilmeyen açıklamada, İsrail ordusunun, İsrail askerine çarpan aracın sürücüsünü aradığı ve olayın araştırıldığı ifade edildi.
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