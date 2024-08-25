İsrail askeri Gazze Şeridi'nde öldü, bir asker ağır yaralandı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldüğünü, bir askerinin de ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Paraşütçüler Tugayı'nın 202'nci taburunda görevli 20 yaşındaki Çavuş Amit Tsadikov'un Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde meydana gelen başka bir çatışmada da bir askerin ağır yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 334'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 700'e yükseldi.

Yaralanan İsrail askerlerinin sayısı da 2 bin 233'ü Gazze'deki kara saldırılarında olmak üzere 4 bin 358'e çıktı.