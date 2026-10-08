İsrail askerleri Beyt Ummer'de 65 yaşındaki Filistinli kadını darbetti

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Beyt Ummer beldesinde 65 yaşındaki bir Filistinli kadını darbetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya konuşan Filistinli aktivist Muhammed Avad, İsrail ordusunun Beyt Ummer'in Aside bölgesine baskın düzenlediğini söyledi.

Avad, İsrail askerlerinin Velid Sabarine'nin evine baskın yaparak evde arama yaptığını ve eşyalara zarar verdiğini anlattı.

Filistinli aktivist, İsrail askerlerinin Velid'in annesi 65 yaşındaki Behice İhyil'i darbettiğini, vücudunda morluklar oluşan kadının hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Avad, İsrail ordusunun bölgede Filistinlilerin evlerine göz yaşartıcı gaz bombası attığını ve bölge sakinleri arasında boğulma tehlikesi geçirenlerin olduğunu ifade etti.

İsrail askerlerinin Filistinli kadın İhyil'i iterek yere düşürdüğü görüntü sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.