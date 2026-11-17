İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde görev yapan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın foto muhabiri Süleyman Ebu Surur'u darbederek yaraladığı bildirildi.

WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri bölgede yaşanan olayları takip eden foto muhabiri Ebu Surur'u alıkoyarak darbetti.

Saldırıda yaralanan Ebu Surur'un vücudunda kırıklar ve ezikler oluştu.

İsrail'in 6 saat boyunca alıkoyduğu foto muhabirinin darbedildikten sonra sosyal medyada paylaşılan fotoğrafında, sol gözünün şiştiği ve ciddi şekilde morardığı görüldü.

Ayrıca Ebu Surur'un kaşı, elmacık kemiği ve burnunda da darptan kaynaklı şişlik ve morarmalar bulunduğu da gözlemlendi.

İİT'den foto muhabirine saldırıya tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Haber Ajansları Birliği (UNA), WAFA foto muhabirine yönelik saldırıyı kınadı.

Açıklamada, uluslararası toplumun yanı sıra insan hakları ve basın kuruluşlarına yapılan çağrıda, Filistinli gazeteciler aleyhindeki ihlallerin durdurulması için somut adımlar atılması gerektiği ifade edildi.

Gazetecilerin sistematik biçimde hedef alınması, sindirilmeye çalışılması ve gerçekleri aktarmalarının engellenmesine karşı harekete geçilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, gazetecileri hedef alan saldırıların uluslararası hukuk kapsamında takip edilmesi istendi.

UNA ayrıca Filistin Gazeteciler Sendikasının Özgürlükler Komitesince belgelenen ve takip edilen ihlallerin uluslararası yargı süreçlerine dahil edilmesi çağrısında bulundu.