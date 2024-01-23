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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürdüğü Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Tulkerim'in doğusundaki Inab Kontrol Noktası yakınlarına motosikletle gelen bir Filistinlinin İsrail askerlerine ateş açma girişiminde bulunduğu iddia edildi.
İsrail askerlerinin ateş açtığı Filistinli gencin öldürüldüğü belirtildi.
Haberde İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › İsrail Askerleri Filistinli Genci Öldürdü - Son Dakika