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İsrail Askerleri Filistinli Genci Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Askerleri Filistinli Genci Öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürdüğü bir Filistinli genci öldürdü. İddiaya göre, Filistinli genç İsrail askerlerine ateş açma girişiminde bulundu ve askerler tarafından vurularak öldürüldü. Olayda İsrail askerlerinden yaralanan olmadı.

İsrail Askerleri Filistinli Genci Öldürdü
23.01.2024 - 18:46,
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürdüğü Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Tulkerim'in doğusundaki Inab Kontrol Noktası yakınlarına motosikletle gelen bir Filistinlinin İsrail askerlerine ateş açma girişiminde bulunduğu iddia edildi.

İsrail askerlerinin ateş açtığı Filistinli gencin öldürüldüğü belirtildi.

Haberde İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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