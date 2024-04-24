İsrail askerleri Filistinli kadını öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri Filistinli kadını öldürdü

İsrail askerleri Filistinli kadını öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 'bıçaklı saldırı' girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını öldürdüğü bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, El Halil kenti yakınında bir kadının İsrail askerleri tarafından vurulduğu belirtildi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının adı Meymune Abdulhamid Harahşa olarak açıklandı. İsrail ordusu ise kadının Kiryat Arba'daki bir kontrol noktasında İsrail askerlerini bıçaklama girişiminde bulunduğunu iddia etti. Filistinli kadının vurularak öldürüldüğü, İsrail askerlerinden ise ölen veya yaralanan olmadığı aktarıldı.

24.04.2024 13:23
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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını öldürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınında Filistinli bir kadının İsrail askerlerince vurulduğu belirtildi.

Meymune Abdulhamid Harahşa isimli 20 yaşındaki kadının olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Filistinli kadının El Halil yakınındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Kiryat Arba'da yer alan bir kontrol noktasındaki İsrail askerlerini bıçaklama girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Filistinli kadının vurularak öldürüldüğü belirtilirken, İsrail askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Filistinli kadını öldürdü - Son Dakika

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