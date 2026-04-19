İsrail Askerleri Filistinliyi Yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabasındaki Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) yakınında 1 Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerlerinin, Ayrım Duvarı'nda Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabasındaki Ayrım Duvarı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir gencin ayağından yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor. Filistinliler de tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor ve bu tür saldırılara maruz kalıyor. Bu tür saldırılarda son dönemde artış yaşandığı göze çarpıyor.