İsrail Askerleri Tarafından Yaralanan Kadına 4 Ay İdari Tutukluluk Kararı - Son Dakika
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İsrail Askerleri Tarafından Yaralanan Kadına 4 Ay İdari Tutukluluk Kararı

İsrail Askerleri Tarafından Yaralanan Kadına 4 Ay İdari Tutukluluk Kararı

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlenen son saldırıda gözaltına alınan ve geçirdiği yaralanma sonucu bacakları ampüte edilen bir kadın hakkında 4 ay idari tutukluluk kararı çıkarıldığı belirtildi. Filistinli avukat Halid Mehacine, Cenin sakinlerinden Vefa Cerrar'ın bacaklarının diz altından ampüte edildiğini söyledi. Cerrar'ı İsrail'in kuzeyindeki Afula Hastanesindeki yoğun bakım odasında ziyaret ettiğini kaydeden Mehacine, Cerrar'ın uyutulduğunu ve aynı zamanda tutukluluk prosedürlerine tabi olduğunu dile getirdi.

28.05.2024 00:25
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İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlenen son saldırıda gözaltına alınan ve geçirdiği yaralanma sonucu bacakları ampüte edilen bir kadın hakkında 4 ay idari tutukluluk kararı çıkarıldığı belirtildi.

Filistinli avukat Halid Mehacine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cenin sakinlerinden Vefa Cerrar'ın bacaklarının diz altından ampüte edildiğini söyledi.

Cerrar'ı İsrail'in kuzeyindeki Afula Hastanesindeki yoğun bakım odasında ziyaret ettiğini kaydeden Mehacine, Cerrar'ın uyutulduğunu ve aynı zamanda tutukluluk prosedürlerine tabi olduğunu dile getirdi.

Mehacine, yaralı ve sağlık durumunun kötü olmasına rağmen Cerrar hakkında idari tutukluluk kararı verildiğini aktardı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Esir İşleri Heyetinden yapılan ortak açıklamada ise Cerrar'ın, İsrail askerlerinin, 21 Mayıs'ta Cenin'e düzenlediği saldırılarda gözaltına alınmasının ardından aldığı yara nedeniyle operasyon geçirdiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Cerrar'ın, ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olmasına rağmen İsrail makamlarının hakkında 4 ay idari tutukluluk kararı çıkardığına işaret edildi.

Açıklamada, Cerrar'ın eşi Abdulcebbar Cerrar'ın da Şubat 2024'ten bu yana idari tutuklu olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, 21-23 Mayıs'ta Batı Şeria'nın Cenin kenti ve kampına saldırılar düzenlemiş, saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybederken, 21 Filistinli yaralanmış, 7 ev tamamen tahrip edilirken, yüzlerce ev hasar görmüştü.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Tarafından Yaralanan Kadına 4 Ay İdari Tutukluluk Kararı - Son Dakika

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