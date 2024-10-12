İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi Aydın'da anıldı - Son Dakika
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İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi Aydın'da anıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Aydın'ın Didim ilçesinde anma programı düzenlendi.

12.10.2024 19:46
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İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Aydın'ın Didim ilçesinde anma programı düzenlendi.

Aydın Sivil Dayanışma Platformunca Didim Ticaret Odası Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Cihannüma Derneği Genel Başkan Vekili Cavit Tatlı ve aktivist, araştırmacı yazar Sibel Eraslan konuşmacı olarak katıldı.

Filistin'in tarihi süreci hakkında bilgi veren Tatlı, Ayşenur Ezgi Eygi'nin yaptığı işlerin ve adımların önemine değindi.

Tatlı, Ayşenur Ezgi Eygi'nin herkesin Filistin'i düşünmesini sağladığını belirterek, "Bu salonda çocuklarımız var. Bizim çözemediğimiz şeyleri belki onlar çözecek ama o güne kalmadan Rabb'im inşallah çözüldüğünü görmeyi bize nasip eylesin." dedi.

Eraslan da Eygi'nin insanlığa ufuk açtığına dikkati çekerek, "Bana bile bir düzen verdi Ayşenur. Bir güç, cesaret verdi. Bütün dünyadaki insanlara veriliyor. Bakın İstanbul'dan geldim. Yeni doğan bebeklere Ayşenur ismini veriyorlar. Filistin'den de haberler geldi. Filistin'de de Ayşenur koyuyorlarmış kızların isimlerine. Niye? Çünkü bir ufuk verdi hepimize." diye konuştu.

Eygi ve şehitler için dua edilen programa Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi de katıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Didim, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi Aydın'da anıldı - Son Dakika

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