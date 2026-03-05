İsrail Ateşkesi İhlal Etti, Balıkçı Yaralandı - Son Dakika
İsrail Ateşkesi İhlal Etti, Balıkçı Yaralandı

05.03.2026 12:54
İsrail ordusu Gazze açıklarında ateş açtı, bir Filistinli balıkçı yaralandı. Ateşkes ihlali sürüyor.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze kenti açıklarında açtığı ateş sonucu bir Filistinli balıkçı yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş botlarının Gazze kenti açıklarında balıkçı teknelerine yoğun şekilde ateş açması ve topçu saldırıları düzenlemesi sonucu bir Filistinli balıkçı yaralandı.

Görgü tanıkları İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusunda iki hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahalleleri de İsrail araçlarından yapılan aralıklı ateş ve topçu bombardımanına maruz kaldı.

İsrail tankları ve askeri araçlarının Han Yunus kentinin doğu ve güney bölgelerinde ateş açtığını ve topçu atışları yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA

