İsrail basını, Netanyahu'nun Husi müdahalesini Prens Selman'ın veto ettiğini iddia etti - Son Dakika
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İsrail basını, Netanyahu'nun Husi müdahalesini Prens Selman'ın veto ettiğini iddia etti

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İsrail basını, Netanyahu'nun Yemen'deki Husilere müdahale isteğini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın veto ettiğini iddia etti. Diplomatik kaynağa göre Selman, İsrail ile güç birliğinin kamuoyunda iyi izlenim bırakmayacağı gerekçesiyle teklifi reddetti.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Yemen'deki Husilere müdahale etmek istediğini, buna karşın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın buna karşı çıktığını iddia etti.

İsrail'in Haaretz gazetesi, adının açıklanmasını istemeyen iki diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in Husilere yönelik saldırılara katılmak istediği ve ABD arabuluculuğuyla Suudi Arabistan'ı buna ikna etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Netanyahu'nun Suudi Arabistan ile normalleşme ve ilişkileri geliştirme süreci başlatmak ümidiyle Husilere müdahalede bulunmayı talep ettiği kaydedilen habere göre, diplomatik kaynak, Netanyahu'nun ABD arabuluculuğuyla Suudi Arabistan'ı ikna girişiminde bulunduğunu, Prens Selman'ın bu girişimi veto ettiğini öne sürdü.

Diplomatik kaynaklardan biri, Selman'ın İsrail ile güç birliği yapmanın kamuoyu nezdinde iyi bir izlenim bırakmayacağı gerekçesiyle İsrail'in yardım teklifini reddettiğini iddia etti. Kaynak, Selman reddettiği müddetçe İsrail'in Yemen'e askeri müdahalesinin söz konusu olmacağını savundu.

Diğer kaynak ise, İsrail'in Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmek için müdahalede bulunma konusunda ısrar ettiğini aktardı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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