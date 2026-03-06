İsrail, Batı Şeria'da 150 Hayvanı Çaldı - Son Dakika
İsrail, Batı Şeria'da 150 Hayvanı Çaldı

06.03.2026 13:25
İsrailliler, Batı Şeria'nın Tubas kentinde Filistinlilere ait 150 büyükbaş hayvanı çaldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında Filistinlilere ait 150 büyükbaş hayvanı çaldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Tubas'ta yasa dışı yerleşim dosyalarını takip eden Filistinli yetkili Mutaz Bişarat, konuya ilişkin bilgi verdi.

Bişarat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Tubas'ın doğusunda bulunan el-Akabe köyünde Ahmed Ahmedeyn Hüseyin Cabir isimli Filistinlinin yaklaşık 150 büyükbaş hayvanını çaldığını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinliler, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistin halkını yerinden etmek için saldırılar düzenlediğini, geçim kaynaklarını hedef aldığını ve hayatı yaşanmaz hale getiren eylemlerde bulunduğunu söylüyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 150 Hayvanı Çaldı - Son Dakika

