İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Beytüllahim, El Halil, Cenin, Nablus ve Ramallah kentlerinde gece boyunca devam eden baskınları sonucu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 9 bin 955'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 604 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.