İsrail, Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin son 48 saatte Kalkilya ve Nablus başta olmak üzere Batı Şeria'da en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanların ve çocukların da bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 840'a yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.