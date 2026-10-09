İsrail, Batı Şeria'da Harem-i İbrahim Camisi Müdürü dahil 16 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da Harem-i İbrahim Camisi Müdürü dahil 16 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail askerleri, Batı Şeria'da düzenledikleri baskınlarda Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Mutez Ebu Senine dahil 16 Filistinliyi gözaltına aldı. El Halil'de 9, Kalkilya'da 5, Beyta'da 2 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi; saldırılar Ekim 2023'ten bu yana artıyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Mutez Ebu Senine'nin de aralarında bulunduğu 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA muhabirinin yerel kaynaklar ve resmi medyadan aktardığı bilgilere göre, İsrail askerleri bu sabah Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde evlere baskın düzenleyen ve arama yapan İsrail askerleri, Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Ebu Senine ile caminin hizmetlerinden sorumlu Humam Ebu Merhiye'nin de aralarında bulunduğu 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar da İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde düzenledikleri baskında da 5 Filistinliyi, Nablus kentinin güneyindeki Beyta beldesinde de bazı evlere baskın düzenleyerek 2 Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın diğer bölgelerinde de baskınlar düzenlediğini kaydeden kaynaklar, bu bölgelerde gözaltına alınanlara ilişkin bilgi paylaşmadı.

Batı Şeria'da saldırılar artıyor

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı.

Saldırılar kapsamında öldürme ve gözaltı olaylarının yanı sıra zorla yerinden etme, tarım arazilerini tahrip etme, evleri yıkma ve yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme faaliyetleri de yaşanıyor.

Kaynak: AA
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