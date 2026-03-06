İsrail, Beyrut'a 26 Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, 2 Mart'tan beri yoğun saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine şu ana kadar 26 dalga hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, gece boyunca Beyrut'ta Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen komuta merkezleri ve çok katlı binaların vurulduğu kaydedildi.

Beyrut'ta Hizbullah'a yönelik geniş çaplı saldırıların düzenlendiği belirtilen açıklamada, bir komuta merkezi ve insansız hava aracı (İHA) deposunun vurulduğu savunuldu.

Açıklamada, komuta merkezlerinin Hizbullah tarafından "gelecekte" İsrail'e saldırı düzenlemek için kullanılacağı iddia edildi ve saldırıların süreceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.