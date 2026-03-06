İsrail, Beyrut'a 26 Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
İsrail, Beyrut'a 26 Hava Saldırısı Düzenledi

06.03.2026 09:41
İsrail ordusu, Hizbullah'a yönelik Beyrut'ta 26 dalga hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, 2 Mart'tan beri yoğun saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine şu ana kadar 26 dalga hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, gece boyunca Beyrut'ta Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen komuta merkezleri ve çok katlı binaların vurulduğu kaydedildi.

Beyrut'ta Hizbullah'a yönelik geniş çaplı saldırıların düzenlendiği belirtilen açıklamada, bir komuta merkezi ve insansız hava aracı (İHA) deposunun vurulduğu savunuldu.

Açıklamada, komuta merkezlerinin Hizbullah tarafından "gelecekte" İsrail'e saldırı düzenlemek için kullanılacağı iddia edildi ve saldırıların süreceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

İsrail, Beyrut'a 26 Hava Saldırısı Düzenledi
