İsrail, Beyrut'ta Bina Bombaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Beyrut'ta Bina Bombaladı

31.03.2026 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Beyrut Dahiye bölgesinde bir binayı bombalayarak büyük bir patlama yarattı.

İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde saldırı tehdidinde bulunduğu binayı bombalayıp yerle bir etti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Gubeyri Mahallesinde bir binayı bombaladı.

İsrail savaş uçağının binanın üst katını bombalaması sonucu büyük bir patlama meydana geldi ve etrafa dumanlar saçıldı.

Hedef alınan bina havalimanı yolu üzerinde nüfus yoğunluğunun bulunduğu bir bölgede yer alıyordu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırıdan yaklaşık 1 saat önce ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından saldırı tehdidinde bulunarak binanın ve çevresinin tahliye edilmesini istedi.

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine yönelik sık sık tahliye uyarısı ve saldırı tehdidinde bulunuyor.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
İstanbul’da skandal: Satışa hazır 306 kilo at eti ele geçirildi İstanbul'da skandal: Satışa hazır 306 kilo at eti ele geçirildi
Güney Sudan’da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü Güney Sudan'da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü
12 yıl boyunca adım adım izlenmiş İşte gizlice çekilen fotoğraflar 12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar
Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın’ın son hali ortaya çıktı Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı
Mbappe görmesin Ester Exposito’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

17:42
17:35
17:13
17:07
16:36
16:08
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 18:36:03. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.