İsrail Bombardımanında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Bombardımanında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusu, Han Yunus'ta sığınmacıları hedef alarak en az 3 kişiyi öldürdü, yaralılar var.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir çadırı hedef alması sonucu 1'i çocuk en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin yerel basınında yer alan haberlere göre, İsrail helikopterleri Han Yunus'un batısındaki Fakülte çevresinde "el-Belavi" ailesinin kaldığı çadırı bombaladı.

Saldırıda aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırının yerinden edilmiş sivil nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgede büyük paniğe yol açtığını ifade etti.

Kaynak: AA

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