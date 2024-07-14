İsrail Cumhurbaşkanı Trump'a yönelik suikast girişimini kınadı

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimini "kesin bir şekilde kınadığını" belirtti.

Herzog, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm İsrail halkı adına Trump'a acil şifalar dilediğini belirterek, saldırıyı "tamamıyla ve kesin bir şekilde kınadığını" ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da X platformundan yaptığı paylaşımda, "Tüm İsrailliler gibi eşim Sara ve ben de Başkan Donald Trump'ın hayatına yönelik korkunç suikast girişimi nedeniyle şok olduk." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu, bunun "sadece Trump"a değil, ABD'ye yönelik de bir saldırı olduğunu" kaydetti.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.