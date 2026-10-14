İsrail'de 27 Ekim'de 38 yıl sonra zamanında yapılacak seçim için hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'de 27 Ekim'de 38 yıl sonra zamanında yapılacak seçim için hazırlıklar sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de 27 Ekim'de 38 yıl aradan sonra ilk kez zamanında yapılacak meclis seçimleri için hazırlıklar sürüyor. 120 sandalyeli meclis için 7,3 milyon kayıtlı seçmen sandığa gidecek, 38 parti ve ittifak yüzde 3,25'lik barajı aşmaya çalışacak.

İsrail'de gözler 27 Ekim'de 38 yıl aradan sonra ilk kez zamanında yapılacak meclis seçimlerine çevrildi.

İsrail Merkez Seçim Komitesi'nin Tel Aviv yakınlarındaki Shoham beldesindeki lojistik merkezinde iki hafta içinde yapılacak seçimler için hazırlıklar sürüyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümet kanadı ile muhalefet bloğu arasındaki yarışta partiler 120 sandalyeli meclise mümkün olan en yüksek sayıda milletvekili göndermeye çalışacak.

Ülke genelinde 12 binin üzerinde seçim sandığının kurulacağını belirten Merkez Seçim Komitesi yetkilileri, 100 binin üzerinde kişinin de sandık başlarında görevlendirileceğinin altını çizdi.

Seçim hazırlıkları için 650 milyon şekel bütçe ayrıldığını ve bunun büyük ölçüde görevlilere gittiğini aktaran yetkililer, seçmen sayısının kat be kat fazlasına tekabül eden 500 milyon oy pusulasının basıldığını kaydetti.

Yetkililer, yalnızca sınırlı sayıda oy pusulasının hem Arapça hem de İbranice olacağını belirtirken, yüzde 17'sini Filistin asıllı vatandaşların oluşturduğu 7,3 milyon kayıtlı seçmenin sandığa gitmesi bekleniyor

İsrail'de seçim sandıkları 27 Ekim sabahı yerel saatle 07: 00'de açılacak ve kesintisiz olarak 22: 00'ye kadar oy verme işlemine açık kalacak.

Siyasi partilerin seçim kampanyası ise sandıklar kapanana kadar sürecek.

38 parti ve ittifak, yüzde 3,25'lik seçim barajını aşmak için yarışacak. Kesin sonuçların İsrail Merkez Seçim Komitesi tarafından bir hafta içinde açıklanması gerekiyor.

Muhalefet ve hükümet kanadının 61 sandalye arayışı

Seçmenlerin doğrudan partilere oy verdiği nispi temsil sistemine sahip İsrail'de geçmişte olduğu gibi bu seçimde de hiçbir partinin tek başına çoğunluğu sağlaması beklenmiyor.

İsrail'de gözler, seçim sonrası hükümetin kurulabilmesi için gerekli 61 sandalyeye hangi bloğun ulaşacağına çevrilmiş durumda.

Son kamuoyu araştırmaları, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki mevcut hükümet kanadı ile muhalefet bloğunun hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamadığının altını çiziyor.

Hükümet kurabilmek için İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğini alma zorunluluğu öne çıkarken, seçmenlerin çoğunluğunun Arap partilerinin koalisyona katılmasına karşı çıkması siyasi çıkmazı derinleştiriyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ise, meselenin şahısları değil politikaları değiştirmek olduğuna işaret ederek muhalefet bloğunun siyasi haritasını görme şartıyla destek verme kapısını açık bırakıyor.

Öte yandan Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un başbakanlık yarışında Netanyahu ile arasındaki makası günden güne lehine açtığı da anketlere yansıyor.???????

İsrail'de başbakan doğrudan halk tarafından seçilmiyor. Başbakanlık görevini, Meclis'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu alabilecek bir hükümet kurmayı başaran kişi üstleniyor.

Kaynak: AA
PolitikaİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor Nedeni de akılalmaz Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akılalmaz
Samsunspor yeni teknik direktörünü açıkladı Türkiye’ye geri döndü Samsunspor yeni teknik direktörünü açıkladı! Türkiye'ye geri döndü
21:00
Fenerbahçe’de Asensio depremi Taraftarlar artık isyan noktasında
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar artık isyan noktasında
20:53
Sarıyer Ayazağa’da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktı
Sarıyer Ayazağa'da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktı
20:48
Başakşehir’de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı
Başakşehir'de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı
20:47
Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu
Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
20:40
Sarıyer’de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı
Sarıyer'de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı
20:23
İstanbul’da sağanak yağışın bilançosu belli oldu: 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma
İstanbul'da sağanak yağışın bilançosu belli oldu: 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 21:19:01. #.0.3#
SON DAKİKA: İsrail'de 27 Ekim'de 38 yıl sonra zamanında yapılacak seçim için hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei