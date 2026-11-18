İsrail'de muhalefet cephesindeki Birlikte Partisi Genel Başkanı Naftali Bennett'in siyasi müttefikleri Gadi Eisenkot ve Yair Lapid'e önceden haber vermeden Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiği bildirildi.

İsrail basınındaki haberlerde, muhalefet liderlerinin bugün gerçekleştirmeyi planladığı toplantı öncesinde Bennett'in Netanyahu ile Meclisteki ofisinde görüştüğü belirtildi.

Likud Partisinin "güvenlik bilgilendirmesi" olarak nitelendirdiği görüşmeden, Yashar Partisi Genel Başkanı Gadi Eisenkot ile Bennett'in siyasi ortağı Yair Lapid'in önceden haberdar edilmediği aktarıldı.

Görüşme öncesinde ise Netanyahu'nun, Eisenkot'un temsilcileriyle birlik hükümeti kurma müzakerelerini yürüten Likud Partisinin temsilcisi avukat Michael Rabello ile bir araya geldiği kaydedildi.