İsrail'de Bıçaklı Saldırı: 2 İsrailli Yaralandı - Son Dakika
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İsrail'de Bıçaklı Saldırı: 2 İsrailli Yaralandı

İsrail'in güneyindeki Necef (Negev) Çölü bölgesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 İsraillinin yaralandığı, saldırganın ise güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. İsrail polisi, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği ve durumu hakkında bilgi vermedi.

14.03.2024 18:17
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İsrail'in güneyindeki Necef (Negev) Çölü bölgesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 İsraillinin yaralandığı, saldırganın ise "etkisiz hale getirildiği" belirtildi.

İsrail'in "Kanal 13" televizyonunda yer alan haberde, Necef (Negev) Çölü bölgesinde bıçaklı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 2 İsraillinin yaralandığı, saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'nın X hesabından yapılan açıklamada ise olayda yaralananlardan birinin durumu için "çok ciddi" ifadesi kullanıldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada da Beyt Kama Kavşağı'nda bıçaklı saldırı ihbarı geldiği, failin derhal etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Polisin açıklamasında saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği ve durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Bıçaklı Saldırı: 2 İsrailli Yaralandı - Son Dakika

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