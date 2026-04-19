İsrail'de Casusluk İddiası: 2 Asker Gözaltında
İsrail'de Casusluk İddiası: 2 Asker Gözaltında

19.04.2026 02:54
İsrail'de, İran için casusluk yaptıkları iddiasıyla hava kuvvetlerinden 2 asker gözaltına alındı.

İsrail'de İran adına casusluk yaptığı suçlamasıyla hava kuvvetlerinden 2 askerin gözaltında tutulduğu bildirildi.

İsrail'de yayın yapan "i24News" televizyonunun İsrail askeri polis teşkilatına dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun hava kuvvetleri içinde yürütülen casusluk soruşturmasına ilişkin detaylar yer aldı.

Söz konusu iki şüphelinin yaklaşık bir aydır gözaltında tutulduğu belirtilen haberde, İran istihbaratının askerlerle temas kurduğuna dair güçlü şüpheler bulunduğu ifade edildi.

Haberde, iki askerin İsrail ordusunun stratejik üsleri ve üst düzey yetkililere ait hassas bilgilere erişmek için mevkilerini kötüye kullandıkları şüphesi üzerine gözaltına alındığı aktarıldı.

Haberde, soruşturmanın iki şüphelinin ötesine uzanabileceği ve daha geniş bir ağa işaret edebileceği belirtilirken, İsrail ordusunun hava savunma sistemlerinden sorumlu birimlerinden de soruşturma kapsamında daha önce gözaltılar yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu iki asker hakkında savaş zamanında düşmana yardım etme suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanacağı da kaydedildi.

İsrail polisi, 20 Mart'ta Demir Kubbe hava savunma sistemine ilişkin gizli bilgileri İran istihbaratına sızdırdığı suçlamasıyla bir yedek askerin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Son dönemde, İsrail'de çok sayıda kişi İran'a ajanlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve haklarında iddianame düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de Casusluk İddiası: 2 Asker Gözaltında - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'de Casusluk İddiası: 2 Asker Gözaltında - Son Dakika
