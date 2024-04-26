İsrail'de Gantz'ın evinin önünde gösteri düzenlendi - Son Dakika
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İsrail'de Gantz'ın evinin önünde gösteri düzenlendi

İsrail\'de Gantz\'ın evinin önünde gösteri düzenlendi

İsrail'de Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın evinin önünde Gazze'deki savaşın bitmesi, esirlerin geri getirilmesi, hükümetin istifası ve erken seçim çağrısıyla gösteri düzenlendi. Gazze'deki esirlerin yakınları ve destekçileri, Gantz'ın evinin yakınında toplandı ve taleplerini dile getirdi. Hamas ile İsrail arasında ateşkes müzakereleri devam ederken, Mısır heyeti ve ABD Dışişleri Bakanı da konuyu görüşmek üzere İsrail'e geliyor.

26.04.2024 15:53
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İsrail'de Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın evinin önünde Gazze'deki savaşın bitmesi, esirlerin geri getirilmesi, hükümetin istifası ve erken seçim çağrısıyla gösteri düzenlendi.

Gazze'deki esirlerin yakınları ve onların destekçilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, Gantz'ın İsrail'in kuzeyindeki Ras ül-Ayn'da (Rosh HaAyin) bulunan evinin yakınında toplandı.

Demir bariyerlerin yerleştirildiği Gantz'ın evinin çevresine, İsrail polisi konuşlandırıldı.

Göstericiler, Gazze Şeridi'ndeki savaşın bitirilmesi, Refah'a saldırıyla esirlerin riske atılmaması, esir takası anlaşmasına varılması ve hükümetin istifa etmesi yönünde sloganlar attı.

"Savaş bitti", "Hemen esir takası anlaşması", "Erken seçim şimdi" pankartları taşıyan göstericiler, meşale ve ateş yaktı.

İsrail polisinin meşale yakan göstericilere müdahalesi sırasında arbede yaşandı, polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

Oğlu Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsrailli anne Einav Zangauker, megafondan, Gantz'ın hükümete olayların akışını etkilemek için katıldığını ancak 200 gündür durumun değişmediğini söyledi.

Muhalefette yer alan Gantz, 7 Ekim'den sonra Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Savaş Kabinesi'ne katılmıştı. Eski Savunma Bakanı Gantz, nisan ayı başında yaptığı açıklamada "eylülde erken seçime gidilmesi ve halktan güven tazelenmesi gerektiğini" ifade etmişti.

Hamas ile İsrail arasında ateşkes müzakereleri

Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası için bir anlaşma sağlanamadı. Mısır'dan bir heyet, ateşkes ve esir takası müzakereleri için bugün Tel Aviv'i ziyaret ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da 30 Nisan Salı günü Tel Aviv'e gelerek Gazze'de geçici ateşkes, esir takası ve İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı konularını görüşmesi bekleniyor.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Taraflar arasındaki temel anlaşmazlıkların başında Hamas'ın kalıcı bir ateşkes istemesi buna karşın İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ısrar etmesinin geldiği belirtiliyor.

Hamas'ın Gazze Şeridi içinde zorla yerinden edilmiş 1,5 milyondan fazla Filistinlinin kuzeydeki evlerine geri dönmesini talep ettiği, İsrail'in ise Gazze'de kara işgaline devam etmekte ısrarcı olduğu bilgisi paylaşılıyor.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil olmak üzere Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleri, esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve Hamas'ı yok etmenin daha önemli olduğunu savunuyor.

Bazı esir yakınları, Netanyahu destekçilerince sosyal medyada gördükleri tepkilerin yanı sıra hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde de fiziksel saldırıya uğradıklarını belirtiyor.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinli öldü.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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