İsrail\'de Hamas yöneticisinin öldürülmesiyle ilgili tebrik paylaşımları

İsrail'de Likud Partisi milletvekili Danny Danon, Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden dolayı İsrail güçlerini tebrik eden paylaşımda bulundu.

Milletvekili Danon, X hesabından yaptığı paylaşımda, " Beyrut'ta üst düzey Hamas yetkilisi Salah el-Aaruri'yi öldüren İsrail Silahlı Kuvvetlerini, Şin Bet'i, Mossad'ı ve güvenlik güçlerini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise el-Aruri'nin öldürülmesine ilişkin Yahudiliğin Tanah kutsal kitabından alıntıladığı "Öyleyse bütün düşmanların yok olsun." paylaşımında bulundu.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öldürülmesine ilişkin bakanlara konuşma yasağı getirdiğini iddia etti.

Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail Başbakanlık Ofisi, Beyrut'ta düzenlenen saldırı ve el-Aruri'nin öldürülmesine ilişkin basına konuşmamaları için bakanlara talimat gönderdi.

Hamas, İsrail'in insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yöneticilerinden Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin ardından açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Siyonist işgalcilerin (İsrail), Filistin içinde ve dışında liderlerimize ve sembol isimlere yönelik gerçekleştirdiği korkakça suikastlar, halkımızın iradesini ve kararlılığını kırmayı başaramayacak, cesur direnişimizi engelleyemeyecek." ifadesi kullanılmıştı.

Hamas, İsrail'in suikast düzenleyerek, " Gazze'deki hedeflerine ulaşmaktaki başarısızlığını kanıtladığını" kaydetmişti.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda El-Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin haberinde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Salih el-Aruri

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.