İsrail'de partiler seçim listelerini Merkez Seçim Kurulu'na sunmaya başladı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan erken genel seçimler öncesinde partiler aday listelerini Merkez Seçim Kurulu'na sunmaya başladığı bildirildi.

Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, kamuoyu araştırmalarında birinci sırada gösterilen "Yashar" Partisi adına 40 adaydan oluşan listesini Merkez Seçim Kurulu'na teslim etti.

Böylece Eisenkot, Naftali Bennett liderliğindeki "Together" (Birlikte) Partisi ile birleşmeyerek seçimlere bağımsız bir listeyle gireceğini netleştirmiş oldu.

Gelişmelerin ardından Bennett liderliğindeki "Together" Partisi de resmi aday listesini Merkez Seçim Kurulu'na sundu.

Söz konusu listede, muhalefet lideri Yair Lapid'in "Yesh Atid" (Gelecek Var) Partisinden isimlerin de yer aldığı bildirildi.

Sağ kanatta Ofer Winter sürprizi

Öte yandan aşırı sağcı Ofer Winter'in "Dini Siyonizm" partisinden bağımsız hareket etme kararı alması İsrail sağında sürpriz olarak değerlendirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, Winter'in "Amcha Yisrael" Partisi listesini herhangi bir ittifak yapmadan sunduğunu duyurdu.

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Winter'in bağımsız adaylık kararından üzüntü duyduklarını belirtti.

Smotrich, Winter'in birlik tekliflerini reddetmesinin düş kırıklığı yarattığını vurgulayarak, bu durumdan yalnızca sol kanat ile yargı mensuplarının kazançlı çıkacağını savundu.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, Dini Siyonizm Partisi ve Arap partilerinin de aralarında bulunduğu bazı siyasi yapılar henüz aday listelerini teslim etmedi.

27 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimlerin, Netanyahu bloku ile muhalefet bloku arasında başa baş bir mücadeleye sahne olması bekleniyor.