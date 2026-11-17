İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Arap partilerinin "seçimleri çaldığı" iddialarına ilişkin iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) soruşturmasında seçim sonuçlarını etkileyebilecek boyutta bir kanıta rastlanmadığını belirtti.

Merkez Seçim Komitesi Başkanı Sohlberg, Şin-Bet Direktörü David Zini ile soruşturmaya ilişkin görüşmesinin ardından yayımladığı açıklamada, Netanyahu'nun seçim günü gündeme getirdiği İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin seçimleri çaldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Sohlberg, "Delillerin ve istihbarat verilerinin incelenmesi çok sayıda şüphe uyandırsa da mevcut aşamada seçmenlere seçim sonuçlarını etkileyebilecek ölçekte rüşvet ödendiğine dair bir kanıt bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Soruşturmanın süreceğini belirten Sohlberg, ancak odağın artık "seçim sürecinin ve sonuçlarının merkezinde yer almayan yıkıcı faaliyetler ve dış müdahale meselelerine" kaydığını ifade etti.

Sohlberg, seçimden iki gün sonra Şin-Bet'e seçimlere dış müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatması talimatını vermişti.

Netanyahu'nun ofisi, kumpasla suçlanıyor

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, geçici Başbakan Netanyahu'nun 27 Ekim seçimlerinde tarihi başarı elde eden İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partileri "seçimleri çaldıkları" iddiasıyla hedef almak için iç istihbarat servisi Şin-Bet'i (Şabak) ve polisi kullandığını iddia etmişti.

Seçim günü Raam Partisi aktivistlerinin gözaltına alınmasının Netanyahu'ya yakın kişiler tarafından önceden planlandığı ve Netanyahu'nun bu plan çerçevesinde "seçimlerde usulsüzlük yapıldığı" iddialarını seçim günü gündeme getirdiği aktarılmıştı.

Polisin sistemine giren sahte istihbarat bilgileriyle kurulan kumpas sonucunda seçim günü en az 14 polis memurunun 3 Raam aktivistinin evine arama ve yakalama kararı olmaksızın baskın düzenlediğine işaret edilmişti.

İsrail polisi, iddialara ilişkin iç soruşturma başlatırken İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, cezai soruşturma açılması ihtimalini değerlendirdiğini duyurmuştu.