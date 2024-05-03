İsrail'de Tutuklu Gazetecilerin Sayısı Artıyor - Son Dakika
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İsrail'de Tutuklu Gazetecilerin Sayısı Artıyor

İsrail\'de Tutuklu Gazetecilerin Sayısı Artıyor

Filistin Esirler Cemiyeti, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde 53 tutuklu Filistinli gazeteci bulunduğunu ve bunlardan 43'ünün 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklandığını bildirdi. Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten sonra 70 Filistinli gazetecinin gözaltına alındığı, bunlardan 43'ünün tutuklandığı ve 23'ünün ise daha sonra serbest bırakıldığı ifade edildi. Cemiyet, İsrail yönetiminin 7 Ekim'den sonra tutuklanan 4 Filistinli gazetecinin durumları ve yerlerine ilişkin bilgi vermediğine dikkat çekti.

03.05.2024 15:21  Güncelleme: 15:27
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İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde 53 tutuklu Filistinli gazeteci bulunduğu, bunlardan 43'ünün 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklandığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla Filistinli gazetecilerin durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde 53 Filistinli tutuklu gazeteci bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 7 Ekim 2023'ten sonra 70 Filistinli gazetecinin gözaltına alındığı bunların 43'ünün tutuklandığı 23'ünün ise daha sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Cemiyet, İsrail yönetiminin 7 Ekim'den sonra tutuklanan 4 Filistinli gazetecinin durumları ve nerede oldukları hakkında ise bilgi vermediğine dikkati çekti.

Açıklamada, "Filistinli gazetecilerin hedef alınması, işgalin (İsrail) tarihi boyunca izlediği en belirgin politikalardan biri olmuştur ve olmaya devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Tutuklu Gazetecilerin Sayısı Artıyor - Son Dakika

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