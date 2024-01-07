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İsrail'de Ulusal Birlik Partisi bakanları Acil Durum Hükümeti toplantısına katılmayacak - Son Dakika
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İsrail'de Ulusal Birlik Partisi bakanları Acil Durum Hükümeti toplantısına katılmayacak

İsrail basını, 4 Ocak'taki Güvenlik Kabinesi toplantısındaki tartışmalardan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tutan Benny Gantz'ın Ulusal Birlik Partisinden 3 bakanın, bugün gerçekleştirilecek 'Acil Durum Hükümeti'nin haftalık toplantısına katılmayacağını yazdı.

İsrail\'de Ulusal Birlik Partisi bakanları Acil Durum Hükümeti toplantısına katılmayacak
07.01.2024 - 14:45,
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İsrail basını, 4 Ocak'taki Güvenlik Kabinesi toplantısındaki tartışmalardan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tutan Benny Gantz'ın Ulusal Birlik Partisinden 3 bakanın, bugün gerçekleştirilecek "Acil Durum Hükümeti"nin haftalık toplantısına katılmayacağını yazdı.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Ulusal Birlik Partisi lideri ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile partinin kabine üyeleri Gadi Eisenkot ve Hili Tropper'ın bugün düzenlenecek Netanyahu başkanlığındaki haftalık "Acil Durum Hükümeti" toplantısına katılmayacağı kaydedildi.

Güvenlik Kabinesinin 4 Ocak'ta yapılan toplantısında birçok bakan ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere ordu temsilcileri arasında hararetli tartışmalar yaşanmıştı.

Bakanlar, ordunun 7 Ekim olaylarına ilişkin başlattığı soruşturmaya "2005'te Gazze Şeridi'nden çekilmeyi destekleyen yetkilileri" de dahil etmeyi planladığına ilişkin iddia karşısında ordu yetkililerini hedef almıştı.

Benny Gantz da tartışmalara, Genelkurmay Başkanı'nı hedef alan bakanlara bağırarak müdahale etmişti.

Gantz, daha sonra yayımladığı video mesajda, çıkan tartışmadan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tutmuştu.

İsrail'de "Acil Durum Hükümeti" 13 Ekim'de kurulmuştu

İsrail Meclisi 13 Ekim'de "Acil Durum Hükümeti" kurulmasını onaylamıştı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, "Gazze ile savaş süresince faaliyet gösterecek olağanüstü hal hükümeti, 4 aleyhte oya karşı 64 milletvekilinin desteği ile onaylandı." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, hükümet, İsrail Başbakanı Netanyahu ile muhalefetten Benny Gantz arasında varılan ve Gantz'ın partisinin beş üyesinin bakan olarak görev yapacağı anlaşmayla kurulmuştu.

İsrail'de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid ise bu hükümete katılmayı reddetmişti.

Kaynak: AA
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