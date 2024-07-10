İsrail'deki Gazze saldırılarından sonra binlerce işletme kapandı - Son Dakika
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İsrail'deki Gazze saldırılarından sonra binlerce işletme kapandı

İsrail'de 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırılar, binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve ülke ekonomisinde ciddi hasara neden oldu. Finansal değerlendirme şirketi Coface Bdi, saldırıların başlangıcından bu yana 46 bin işletmenin ekonomik nedenlerle kapandığını açıkladı. Şirket, yıl sonuna kadar 60 bin işyerinin daha kapanmasını öngörüyor ve inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin ağır zarar gördüğünü belirtiyor.

10.07.2024 22:53
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İsrail'de 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlatılan ve binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılardan bu yana 46 bin işletme derinleşen ekonomik sorunlar nedeniyle kapandı.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi'ne aylardır devam eden saldırılar İsrail ekonomisinde ciddi hasara neden oldu.

Finansal değerlendirme şirketi "Coface Bdi", Gazze'ye saldırıların başlangıcından bu yana İsrail'de 46 bin işletmenin ekonomik gerekçelerle kapandığını açıkladı.

Ülkede yıl sonuna kadar da 60 bin işyerinin kapanmasını öngören şirket, derinleşen ekonomik sorunların inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerine ağır zarar verdiğini vurguladı.

Coface Bdi CEO'su Yoel Amir, mevcut süreci Kovid-19 salgınına benzeterek, 2020 yılında salgın döneminde 74 bin işletmenin kapandığını hatırlattı.

Amir, inşaattan tarıma, turizmden hizmet sektörüne kadar her alanın ciddi zarar gördüğünü söyleyerek, "Gazze'ye yönelik saldırılar ülkenin her yerinde işletmelere zarar verdi ve neredeyse hiçbir sektör bundan kurtulamadı." diye konuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'deki Gazze saldırılarından sonra binlerce işletme kapandı - Son Dakika

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