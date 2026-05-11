İsrail'den Batı Şeria Planı

11.05.2026 23:58
Maliye Bakanı Smotrich, Batı Şeria'daki stratejik topraklar için kontrol planı sundu.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "Batı Şeria'daki stratejik topraklar üzerinde kontrol sağlamaya yönelik bir plan sunduğunu" açıkladı.

Smotrich, Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin topraklarını gasbeden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillilere yönelik yaptırım uygulama kararına tepki göstererek, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında AB'nin kararını "Avrupa riyakarlığı tüm sınırları aşıyor" sözleriyle nitelendiren Smotrich, "Hiç kimse İsrail devletini ulusal bir intihar politikası izlemeye zorlayamaz. Filistin terörüne karşı yürütülen ulusal mücadeleyi bir suç haline getirme girişimi başarısız olacaktır." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'daki stratejik bölgelerin statüsünün değiştirilmesini teklif ettiğini belirten Smotrich, "Başbakana, Batı Şeria'daki stratejik bölgelerin A ve B bölgelerinden C bölgesine nakledilmesini öngören bir plan sundum." açıklamasını yaptı.

İşgal altındaki topraklar üzerindeki baskıyı artırma çağrısında bulunan Smotrich, "Batı Şeria, İsrail'in güvenlik kuşağıdır. Dünyaya, oradaki kontrolümüzü zayıflatmaya çalışan herkesin ağır sonuçlarla karşılaşacağını açıklamanın zamanı gelmiştir." iddiasında bulundu.

Smotrich ayrıca, Yahudi yerleşim birimlerinin güçlendirilmesi ve "İsrail toprakları" olarak nitelendirdiği alanlarda kontrolün derinleştirilmesi gerektiğini savundu.

İsrail'de Netanyahu'nun koalisyon ortağı aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisinden kadın Milletvekili Limor Son Har-Melech tarafından dün Oslo Anlaşması'nın iptali kanun teklifi sunulmuş, ancak Netanyahu'nun talebiyle kanun teklifinin görüşülmesi ertelenmişti.

AB dışişleri bakanlarından İsraillilere yaptırım

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının, Filistin topraklarını gasbeden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillilere yönelik yaptırım konusunda anlaştığını duyurmuştu.

AB dışişleri bakanlarının, İsraillilerin yanı sıra Hamas'ın önde gelen isimlerine yönelik yeni yaptırımlar konusunda da anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

